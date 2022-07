Itri, ufficiale l'arrivo di Di Costanzo

Girone C

Nuovo colpo per l'Itri, che ha annunciato di aver trovato l'accordo con Antonio Di Costanzo, attaccante classe 2000 in arrivo dal Termoli. Un acquisto che andrà a rinforzare il reparto avanzato: il suo è infatti un profilo di qualità e fisicità.

Il comunicato del club: "Un Itri sempre più attivo sul mercato ufficializza il quarto movimento in entrata; il terzo del reparto avanzato. Dal Termoli, Serie D, arriva il centravanti classe 2000 Antonio Di Costanzo. Un vero ariete e rapinatore dell'area di rigore, essendo alto un metro e novanta e avendo segnato 11 gol nella seconda metà della scorsa stagione, culminata con la vittoria del campionato di Serie D. Di Costanzo è il profilo ideale sul quale puntare per irrobustire l'attacco biancazzurro, giunge all'ombra del castello dopo le parentesi con Virtus Volla - 8 reti in campionato -, Casoria, Gragnano, Vico Equense, Albanova e Termoli".



Queste le prime parole del giocatore: "Mi sono convinto a sposare questo progetto. Conoscevo la piazza, ho da subito sentito la fiducia del direttore e del presidente".