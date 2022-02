Itri Calcio, arriva Francesco Labarre: il comunicato

L'Itri rinforza la rosa con l'arrivo di Francisco Labarre, esterno di difesa classe 2000 proveniente dal Campobasso. Il giocatore andrà ad aiutare Marco Ardone in campionato, competizione nella quale il club di Eccellenza ha ottenuto 22 punti in 16 giornate. Un bottino che non permette alla squadra di star tranquilla: al momento, infatti, è in zona playout. Il comunicato ufficiale:

"Nuovo ingresso nella rosa biancazzurra. Classe 2000, proveniente dal Campobasso, diamo il nostro benvenuto all'esterno difensivo Francisco Labarre, che sarà subito a disposizione di mister Marco Ardone".