Itri-Morolo 2-2: pareggio in extremis dei pontini

L'Itri ottiene un pareggio in extremis nella 20esima giornata di Eccellenza Girone C. Un risultato arrivato al 98' con il gol di Fustolo, autore di una doppietta, che lascia meno l'amaro in bocca. Occasione persa per la squadra di Ardone, contro il Morolo, penultimo in classifica. Approccio sbagliato al match da parte dei pontini, tante occasioni fallite, tra cui due pali, con gli avversari che invece sono molto cinici a sfruttare gli errori dei padroni di casa al 31' e 33' con Pantano e Lulli finiti sul tabellino dei marcatori. Nel secondo tempo Ardone si affida a Fustolo, che al 23' mette in rete la palla che accorcia le distanze. Al 98' sempre il classe 2001 si infila in diagonale e su assist di Valencia colpisce i ciociari. Un punto che porta l'Itri a 29 in classifica, non ancora fuori dalla zona playout. Occasione sprecata.

ITRI-MOROLO 2-2

MARCATORI: Pantano 31' pt (M), Lulli 33' pt (M), Fustolo 23' st e 53' st (I)