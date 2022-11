Itri, finalmente i 3 punti: battuto il Tor Sapienza

Basta un gol di Berisha all'Itri per protare a casa i tre punti. I pontini, reduci da un periodo non semplice, tornano al successo. Erano state due, infatti, le sconfitte di fila nelle ultime giornate di campionato. A queste, si aggiunge il ko in Coppa Italia contro l'Insieme Formia, che ha escluso la squadra di Ardone dalla competizione: a passare ai quarti, infatti, è stata proprio la formazione di Pernice. Oggi è una punizione di Berisha, siglata contro il Tor Sapienza, a regalare la vittoria ai pontini. Dopo una prima frazione con un'ottima occasione per parte, è proprio un calcio piazzato del numero 7 a decidere la gara. L'Itri esce dunque dalle sabbie mobili e avanza in classifica, portandosi a 13 punti, appena fuori dalla zona playout.

ITRI-PRO CALCIO TOR SAPIENZA 1-0

MARCATORE: Berisha