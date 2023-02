Itri, un 2023 ancora senza tre punti: col Torrenova a reti inviolate

Secondo pareggio consecutivo in casa per l'Itri, dopo quello col Terracina, intervallato dalla sconfitta contro il Ferentino nella sfida salvezza della scorsa settimana. Nello scontro diretto con l'Atletico Torrenova, i biancazzurri non riescono ad andare in gol e non vanno oltre lo 0 a 0. La gara è contratta, le due squadre faticano ad allungarsi e a sbilanciarsi, complice anche l'importanza della posta in palio e la paura di scoprirsi eccessivamnte. Eppure le occasioni non mancano, due su tutte: due calci di rigore, una per parte. In avvio di gara la chance è per gli avversari, ma Landi è bravo a neutralizzare il penalty. Ad un quarto d'ora dalla fine è invece di Di Lascio l'occasione del vantaggio dal dischetto, ma la sbaglia. Ancora nessuna vittoria dunque per l'Itri in questo 2023: salgono a otto, inoltre, le gare senza vittoria.