Itri, sconfitta inaspettata: passa il Vicovaro

Nel recupero della 12esima giornata di campionato contro il Vicovaro, l'Itri viene colto da una sconfitta inaspettata: si tratta di un passo indietro rispetto alle ultime due uscite nelle quali i biancazzurri avevano ben figurato. Contro l'ultima della classifica, la squadra di Ardone perde un'occasione importante per sganciarsi in maniera netta dalla zona playoff. Una gara sfortunata per i pontini: prima Valencia fallisce un calcio di rigore, tirando alto. Otto minuti più tardi, invece, lo trasformano gli ospiti. Dopo il gol, la formazione del Vicovaro è brava a chiudere la partita con una deviazione in area di Piacentini sugli sviluppi di un angolo.