Itri-Vis Sezze 3-1: stop della (ex) capolista

La Vis Sezze si ferma contro l'Itri e cede la testa della classifica alla Lupa Frascati, oggi vincente contro il Morolo Calcio. Allo Stadio comunale di Itri va in scena una gara ricca di gol, spettacolo e divertimento. Nel primo tempo i padroni di casa mettono in campo un dominio assoluto del gioco, trovando subito il gol, dopo appena un minuto dal fischio d'inizio, con Ialongo. Pochi minuti dopo, al 7', arriva il raddoppio con Schiavullo, autore di un'ottima prestazione condita non solo dalla rete ma anche da due assist. Al 24' ancora l'Itri, che cala il tris con Romani. Nel secondo tempo la Vis alza la testa e trova la rete, a 2 minuti dalla ripresa, con Lauri: un gol che però non basta per tornare in partita.

La squadra di Ardone trova così 3 punti e può guardare la classifica sorridendo: il terzo posto dista ora 5 punti.

MARCATORI: Ialongo 1'pt (I), Schiavullo 6'pt (I), Romani 24'pt (I), Lauri 2'st (V)

ARBITRO: Massari

ASSISTENTI: Rosati, Ciufoli