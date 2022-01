Supercoppa femminile, allo Stirpe la finale del torneo

Supercoppa femminile, ultimo atto. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si gioca l'ultima gara della final four, disputata tra Latina e il capoluogo ciociaro. Dopo la sfida che ha visto contrapposte Milan e Roma al Francioni, giocata mercoledì 5 alle 14.30, le rossonere, uscite vincitrici dal match per 2 a 1, sfideranno la Juventus Women in finale. Le bianconere, d'altro canto, hanno battuto il Sassuolo. La gara che vale il trofeo si disputerà sabato 8 gennaio, alle 14.30, nell'impianto di proprietà del Frosinone.

Un impegno fondamentale quello che attende il capoluogo ciociaro, che appunto permetterà ad una tra Juventus Women e Milan di alzare il primo trofeo stagionale. Un appuntamento importante, inoltre, anche per il territorio. La scelta di disputare la final four tra Latina e Frosinone è un attestato di stima da parte della Figc, che ha scelto proprio il Francioni e lo Stirpe per le 3 gare in programma. Una decisione, quella della Federazione, che potrebbe ripetersi presto con altri impegni e che potrebbe porre ancora una volta l'attenzione sulle due province.