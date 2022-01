Juventus Women pronta alla finale. Montemurro: "C'è entusiasmo. Qui stadio meraviglioso"

La Juventus Women è pronta a sfidare il Milan per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana, che si è giocata in final four tra Latina e Frosinone. Alla vigilia del match, che regalerà il titolo ad una delle due squadre, il tecnico bianconero ha presentato la gara.

Joe Montemurro, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Sono stati giorni difficili, ma senza alibi e scuse siamo qui per fare la migliore prestazione. Stiamo meglio rispetto al nostro arrivo, abbiamo fatto un po’ di lavoro con tutto il gruppo. L’abbiamo preparata bene. È un onore essere vicino a un grande ex calciatore e tecnico come Ganz che sta facendo tanto per il Milan. A Torino abbiamo visto una squadra organizzata e ben messa. Ti mettono in difficoltà col gioco, dovremo stare attenti. Sono il Milan, dobbiamo prenderli con umiltà e rispetto. Abbiamo giocatici che sono rientrate a diversi livelli. Dobbiamo essere intelligenti nel forzare alcune e dare un po’ di tempo ad altre. Sono vittorie sempre importanti per il gruppo, col Sassuolo non è stata una prestazione al nostro livello. Ma sono vittorie che portano entusiasmo". Una nota di merito, poi, anche per lo stadio del Frosinone: "Sono stato impressionato dallo stadio, è meraviglioso. Speriamo di avere spesso stadi del genere per giocare. Anche la società è stata accogliente e ospitale con noi".