L'Insieme Formia pronto all'esame Sora. Di Marco: "Guerra calcistica"

Dopo la vittoria contro il Certosa, a conferma di un ottimo periodo, l'Insieme Formia è pronto a sfidare il Sora in Coppa Italia. L'appuntamento è per mercoledì ed è tutt'altro che semplice: il club ciociaro è infatti primo in classifica in campionato e sembra pronto a tutto anche nell'altra competizione. Filippo Di Marco, ds del Formia, ne ha parlato a Tuttocampo:

"Mercoledì in coppa Italia ci aspetta una guerra calcistica, sulla carta non c'è partita se andiamo a vedere i nomi che fanno parte dell'organico dei nostri avversari, ma è proprio in queste occasioni che lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza di ogni singolo atleta ci fa vedere la differenza tra un tesserato e un calciatore vero".