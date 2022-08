Latina Calcio di nuovo in campo, due amichevoli in settimana in vista dell'inizio del campionato

Dopo il proficuo test di sabato con il Trastevere, inizia una nuova settimana di lavoro per i nerazzurri di Daniele Di Donato in vista dell’inizio del campionato. Dopo una domenica di riposo concessa dal mister in seguito alla gara di sabato pomeriggio al Francioni - terminata con una vittoria dei pontini per 3-1 sui capitolini -, oggi pomeriggio c’è la ripresa delle attività per il Latina.

I giocatori saranno chiamati ad affrontare una sessione di allenamento pomeridiana, presso i campi della ex Fulgorcavi; doppia seduta invece martedì. Poi mercoledì 24 agosto il Latina Calcio 1932 tornerà in campo per un nuovo allenamento congiunto, questa volta contro la Triestina, squadra del girone A del campionato di Serie C. Fischio di inizio alle 10 presso lo stadio Domenico Francioni, con ingresso gratuito per i tifosi.

Dopo questo test, per le giornate di giovedì e venerdì lo staff tecnico nerazzurro ha pianificato due sessioni di allenamento mattutine, in vista dell’ultimo impegno della settimana. Sabato 27 agosto, andrà in scena un altro allenamento congiunto, contro la formazione del Sora sempre allo Stadio Francioni ma questa volta alle 18 e senza la presenza del pubblico sugli spalti, per un test che sarà di fatto a porte chiuse.

Per l’occasione la società Latina Calcio 1932 ha programmato la trasmissione in diretta gratuita sui propri profili social dell’intero allenamento congiunto.