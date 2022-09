Latina assente per un tempo, non basta il sussulto nel finale per riprendere il Pescara

"Ci siamo fatti abbindolare dal fuorigioco non fuorigioco da cui è scatutrio l'angolo e non abbiamo pensato a difenderci sul calcio piazzato. Non ce lo possiamo permettere. Il calcio però è bello perché adesso azzeriamo subito la sconfitta di oggi e pensiamo alla trasferta di mercoledì a Catanzaro". Daniele Di Donato sintetizza la prima al Francioni, che spegne subito l'entusiamo dopo l'exlpoit di Foggia. La misura in ogni caso sta nel mezzo e ci ha pensato il Pescara a ricordare le forze in campo in questo campionato.

Pescara padrone assoluto del campo nel corso del primo tempo, in cui maturano i gol con cui gli abruzzesi ipotecano il match. Al 24’ Cuppone fugge verso la porta in posizione dubbia, Cardinali ci mette un’ enorme pezza in uscita. Il Latina rimane a pensare al fuorigioco non fischiato e dal corner successo di Kraja, Mora trova l’inserimento giusto, finalizzando la sponda di Pellacani. Al 27′ tremendo uno-due pescarese, che raddoppia con Cuppone, stavolta freddo davanti al portiere avversario. Gara che sembra chiusa e che viene invece riaperte al 36′ della ripresa da Germinario, il quale commette fallo su Fabrizi. Rigore trasformato da Rosseti. Destro che picchia sotto la traversa e termina nel sacco. Inutile l’assalto finale e la bella girata nel finale di Fabrizi, che al 42’ sfiora il montante.

Tabellino

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, A. Esposito, Giorgini; Teraschi (45’st Di Mino), Barberini (1’st Sannipoli), Amadio, Tessiore, Ant. Esposito (25’st Cortinovis); Margiotta (16’st Rosseti), Fabrizi.

A disp. Giannini, Tonti, Sannipoli, Celli, Rossi, Nordi. All. Di Donato

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco (43’st Boben), Milani; Gyabuaa (16’st Germinario), Kraja (21’st Palmiero), Mora; Cuppone, Delle Monache (1’st Kolaj); Loscano (16’st Tupta).

A disp. Sommariva, D’Aniello, Vergani, De Marino, Desogus, Mehic, Saccani.

All. Colombo

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Pedone di Reggio Calabria – Croce di Nocera Inferiore

Quarto uomo: Centi di Terni

MARCATORI: 25′ Mora, 27′ Cuppone, 37’st Rosseti (rig.)

Espulso: 32’st Carissoni per somma di ammonizioni.

Ammoniti: Carissoni, Amadio, Milani, Plizzari, Brosco.

Note: osservato un minuto di silenzio per la morte del giornalista Roberto Renga, padre di Francesco team manager del Latina. Angoli 2-8. Rec. pt 1′, st 5'. Spettatori 2.360, compressi 433 abbonati. Ospiti 266.