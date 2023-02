Latina Borghi Riuniti, 0 a 0 in Coppa Italia contro l'Atletico Lariano

Finisce 0 a 0 l'andata dei quarti di Coppa Italia di Promozione tra il Latina Borghi Riuniti e l'Atletico Lariano. Al "Buongiorno" di Latina le due formazioni non si fanno male e non riescono a sbloccare la gara nonostante alcune chance interessanti. Nel primo tempo il gioco è in mano ai padroni di casa, che gestiscono bene il pallone ma a parte qualche spunto che potrebbe rivelarsi pericoloso, non hanno mai l'occasione per fare male agli avversari, che dal loro canto provano a farsi vedere avanti ma a loro volta non spaventano Girolamo. Nella ripresa, dopo appena 8 minuti, viene espulso Del Ferraro per un fallo a centrocampo: seconda ammonizione e gara che finisce prima del tempo per il giocatore del Lariano. Con la superiorità numerica il Latina Borghi Riuniti avrebbe l'occasione per sbloccare la gara ma il possesso palla non si concretizza in azioni pericolose: ai padroni di casa in fase offensiva manca sempre il guizzo vincente. Al 27' la chance più importante del match, con Frezzotti che sul lato destro prova il tocco sotto ma Zazzaro dice no. Dopo quattro minuti di recupero, termina 0 a 0 al "Buongiorno". Tutto rimandato al ritorno.