Latina Borghi Riuniti-Montenero 0-0: derby a reti inviolate

Turno infrasettimanale per la Promozione, in campo con il girone E in questo mercoledì 23 marzo. Tra le sfide in programma anche il derby tra Latina Borghi Riuniti e Montenero: una gara terminata 0 a 0, nonostante varie buone occasioni per entrambi i club. Dopo una prima fase di studio, ci prova Notarpietro per i padroni di casa su punizione. Sul finale di primo tempo gli ospiti rispondono con Cifra, che tenta un tiro fuori di pochissimo. Alla ripresa ancora il Montenero, con Pietrosanti che costringe Girolamo ad una grande parata. Il match prosegue con gli ospiti più attivi, alla ricerca costante di un gol che però non arriva: termina dunque 0 a 0. Latina Borghi Riuniti che sale dunque a 34 in classifica e vede a -3 la zona playoff. Il Montenero, a 21, resta invece in piena zona playout.