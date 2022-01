Latina Borghi Riuniti-Nuovo Cos Latina, nuovo rinvio: la decisione

Nuovo rinvio per la sfida tra Latina Borghi Riuniti e Nuovo Cos Latina. L'aumento dei casi di Covid-19 aveva portato al rinvio di varie sfide dei campionati dilettantistici, tra cui alcune di Promozione Girone E, tra cui appunto il derby pontino. In seguito la LND ha stabilito lo stop di due settimane per permettere alle società di adeguarsi al decreto che prevede il Green Pass rafforzato anche per gli atleti dilettantistici.

In tutto ciò, la gara tra Borghi Riuniti e Nuovo Cos, inizialmente prevista per lo scorso 23 dicembre, era stata riprogrammata per oggi, 26 gennaio. Non si disputerà neppure questa volta, però, il derby: come comunicato dal Comitato Regionale LND, la sfida è rinviata a data da destinarsi.