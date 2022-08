Latina Calcio, amichevole a porte chiuse con il Sora al Francioni. Come seguire la partita

Serie C

La gara con il Sora Calcio 1907 chiude questa settimana di preparazione del Latina Calcio 1932 verso il prossimo campionato. I ciociari saranno gli avversari dei nerazzurri nell’allenamento congiunto di sabato 27 agosto allo stadio Domenico Francioni di piazzale Prampolini.

Al training match si arriverà dopo il brillante successo per 3-1 ottenuto dagli uomini di mister Di Donato contro la Triestina di ieri e con altri due allenamenti sulle gambe, quelli fissati da programma per oggi e domani mattina all’ex Fulgorcavi.

La gara con la formazione che milita nel campionato di Eccellenza laziale, con inizio alle 18, si svolgerà a porte chiuse ed in assenza di pubblico, ma la società nerazzurra non lascerà soli i suoi tifosi: sarà infatti possibile seguire l’intero evento in diretta gratuita con il commento di Domenico Ippoliti, attraverso i profili social (Facebook e Youtube) della squadra.