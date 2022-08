Calendario serie C: prima per il Latina in trasferta a Foggia. Si parte il 4 settembre

Dopo tanta attesa sono stati definiti i calendari della stagione 2022/2023 del campionato di Lega Pro. Nel pomeriggio di oggi l’apertura delle sfere e la composizione di tutti gli abbinamenti dei tre gironi.

Il Latina è stato inserito nel girone C, che anche quest’anno resta a 20 squadre, insieme alle altre laziali Monterosi Tuscia e Viterbese. Sono 38 le giornate e si parte domenica 4 settembre e i nerazzurri sono chiamati subito alla difficile trasferta allo stadio Pino Zaccheria contro il Calcio Foggia 1920 alla prima di campionato. “Affrontiamo una squadra che è tosta, che ha fatto un grande mercato e che aspira a vincere il campionato. Meglio prima che dopo, ogni partita ha le sue difficolta, ma comunque affrontiamo tutto con la serenità di voler fare bene fin da subito” ha commentato il tecnico nerazzurro Daniele Di Donato subito dopo il sorteggio. “Inizio difficile, ma io sinceramente guardo poco al calendario anche perché prima o poi le dobbiamo affrontare tutte” ha aggiunto il direttore sportivo nerazzurro Marcello Di Giuseppe.

Il calendario

Dopo l'esordio con il Foggia, la prima in casa per il Latina è domenica 11 settembre quando allo stadio Francioni arriva il Pescara; altre tre le partite a settembre con i nerazzurri che nell’infrasettimanale del 14 fanno visita al Catanzaro per poi giocare due volte tra le mura amiche (il 18 e il 25) prima con il Giugliano e poi con l’Avellino. Prima gara con una laziale proprio il 2 ottobre in casa della Viterbese, mentre una settimana dopo i pontini ospitano il Taranto prima di sfidare a domicilio il V. Francavilla. Il 19 ottobre gli uomini di mister Di Donato giocano in trasferta con il Picerno mentre l’ultima partita del mese è a Messina. Il calendario prosegue poi con le due partite in casa della Turris e del Potenza (6 e 11 novembre), poi si torna a giocare al Francioni una settimana dopo con la Juve Stabia prima di fare visita al Crotone (il 27 novembre) e ospitare il Monopoli (30 novembre). Le ultime tre giornate vedono il Latina giocare in trasferta il 4 dicembre con la Gelbison e il 18 dicembre con la Fidelis Andria e tra le mura amiche l'11 dicembre con la Cerignola. Il girone di ritorno inizia il 23 dicembre con la sfida casalinga contro il Foggia e si chiude esattamente quattro mesi dopo, il 23 aprile (in basso tutto il calendario del Latina).