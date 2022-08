Latina, tre gol anche alla Triestina in amichevole

Prosegue il cammino di preparazione del Latina in vista della nuova stagione e dall’amichevole giocata questa mattina al Francioni con la Triestina arriva un altro successo per i nerazzurri ed importanti risposte per il mister Daniele Di Donato. I pontini hanno superato i pari categoria della Triestina con il punteggio di 3-1, bissando il successo di sabato scorso (con lo stesso risultato) ottenuto contro il Trastevere. Una vittoria di spessore, che serve a dare ulteriore fiducia alla squadra in vista dell’inizio delle partite ufficiali. Prossimo allenamento congiunto (ma questa volta a porte chiuse) sabato contro il Sora, sempre al Francioni.

La partita

Per questo allenamento congiunto contro la Triestina, il tecnico schiera il suo Latina con un classico 3-5-2; Carissoni agisce come difensore centrale, mentre gli esterni sono Antonio Esposito e Teraschi. La coppia d’attacco è formata da Fabrizi e Rosseti. I ritmi sono alti fin dalle prime battute, a testimonianza della buona organizzazione di entrambe le formazioni. Il primo squillo del Latina arriva al 17’; dopo una buona azione manovrata Teraschi sfonda sulla fascia destra e mette al centro la sfera, dove Fabrizi non arriva per un soffio. La partita si sblocca un minuto dopo, quando Rosseti riesce a liberarsi alla perfezione dentro l’area di rigore, scagliando in porta un destro che non lascia scampo a Mastrantonio. I nerazzurri trovano subito anche la rete del raddoppio; questa volta è Teraschi che fulmina il portiere ospite con un destro sotto l’angolino al minuto 21. La Triestina rientra in partita al 24’ sfruttando al meglio un calcio di punizione dal lato destro dell’area, con il suo capitano Sabbione che insacca in bello stile con una mezza rovesciata. Quattro minuti dopo il Latina va vicino al tris: Fabrizi lavora benissimo un pallone sulla trequarti, servendo in profondità Di Livio; il tiro del numero 7 nerazzurro è potente ma è altrettanto bravo Mastrantonio ad allungarsi per evitare il peggio. Sulla respinta poi la difesa della Triestina è svelta a liberare sull’accorrente Fabrizi. Si conclude così una prima frazione scoppiettante e dai ritmi molto alti da parte di entrambe le formazioni.

A inizio ripresa mister Di Donato opta subito per un campo in attacco: fuori Fabrizi e dentro Margiotta. AL 9’ del secondo tempo anche la Triestina effettua i primi tre cambi: in campo Rocchi, Ghislandi e Felici al posto di Sabbione, Sottini e Lovisa. Al 14’ il Latina torna a rendersi pericoloso grazie a una conclusione dalla distanza di Margiotta, Mastrantonio però è attento e riesce a disinnescare anche la ribattuta di Rosseti. Passa solo un minuto e arriva la terza rete nerazzurra. Ancora Margiotta innesca la ripartenza del Latina, servendo in profondità Di Livio, il numero 7 restituisce il pallone alla punta che con precisione gonfia la rete. Al 16’ altri cambi per il Latina: Dentro Tonti, Sannipoli, Di Mino, Celli, Bordin e Cortinovis al posto di Cardinali, Antonio Esposito, Andrea Esposito, Carissoni, Barberini e Amadio. Al 30’ solo la traversa ferma la perfetta punizione di Bordin e non permette al Latina di arrotondare il risultato. Nel finale di gara spazio anche per i due giovani nerazzurri Bersaglia e Nori che prendono il posto rispettivamente di Rosseti e Teraschi. Si arriva così al fischio finale sul risultato di 3-1.

Il tabellino

Latina Calcio 1932: Cardinali (16’ st Tonti), Esposito Ant. (16’ st Di Mino), Giorgini, Amadio (16’ st Bordin), Di Livio, Rosseti (38’ st Bersaglia), Barberini (16’ st Sannipoli), Carissoni (16’ st Cortinovis), Esposito And. (16’ st Celli), Fabrizi (1’ st Margiotta), Teraschi (42’ st Nori). A disp.: Vona. All.: Di Donato

U.S. Triestina 1918: Mastrantonio, Sabbione (9’ st Ghislandi), Sarzi Puttini (25’ st Rocchetti), Gori, Di Gennaro, Sottini (9’ st Rocchi), Furlan, Pezzella, Ganz, Petrelli, Lovisa (9’ st Felici). A disp.: Pozzi, Baldi, Pellacani, Crimi, Giannò, Adorante, Galliani. All.: Bonatti

Marcatori: 18’ pt Rosseti, 21’ pt Teraschi, 24’ pt Sabbione, 15’ st Margiotta