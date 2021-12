Dalla Serie D alla C, Latina-Monterosi conclude il girone di andata

Serie C Girone C

Primo Latina - Monterosi in Serie C, ma si conoscono da un pezzo. Due società che hanno caratterizzato il confronto dello scroso anno, dove la squadra allenata da D'Antoni ha preso le distanze da quella di Scudieri, in un'altra stagione pesantemente condizionata dal covid. Oggi è tutta un'altra storia, con la Latina e Monterosi fuori dalla zona play-out. Tranquillità relativa, visto che per entrambe l'obiettivo rmane quello della permanza in categoria. Oggi si chiude il girone di andata (ore 14.30).

Al Francioni il Latina viene da quattro vittorie consecutive: ultima sconfitta dal Catanzaro, 0-2 il 9 ottobre scorso. Daniele Di Donato ha il mese d’oro della sua annata in dicembre: media di 1,77 punti/partita, con 4 successi, 4 pareggi ed 1 sola sconfitta in 9 match disputati.



Monterosi formazione del girone C che fa meno cambi dopo 18 giornate: su 90 a disposizione, i laziali ne hanno effettuate 66.

Leonardo Menichini vicino al pareggio numero 100 da allenatore in campionati professionistici italiani: finora ne conta 99, di cui 1 in serie A, 28 in serie B e 70 in Lega Pro. Primo “X” è arrivato nel giorno dell’esordio assoluto, in casa, Riccione-Forlì 0-0 il 4 marzo 1990 (serie C-2).

Biancorossi a secco fuori casa da 258’: ultima rete firmata Buglio al 12’ della gara pareggiata 1-1 a casa della Juve Stabia lo scorso 14 novembre; da allora si contano i residui 78’ del “Menti” e le intere gare a casa di Vibonese (0-0) e Virtus Francavilla (0-1).

Dirige Acanfora di Castellammare di Stabia.

Daniele Di Donato alla vigilia del match: "Ho un'idea di formazione, ma valuteremo fino all'ultimo insieme allo staff. A prescindere dalla voglia di rivalsa dei giocatori del Latina che sono rimasti, nei confronti del Monterosi, che lo scorso anno ha disputato un campionato a parte, noi dobbiamo continuare a fare punti, perché il cammino è ancora molto lungo e tortuoso".

Scontato il turno di squalifica, tornano a disposizione Di Livio ed Esposito.