Latina pronto a spiccare il volo, questa sera al Francioni c'è il Picerno

Serie C Girone C

Sarà il Picerno questa sera a testare ancora le ambizioni del Latina, reduce da cinque risultati utili consecutivi e intenzionato ad allungare la striscia. Se per i pontini il momento è favorevole, i lucani, capaci di rimontare sabato due reti nel derby con il Potenza, cercando l'identità smarrita nei play off della scorsa stagione, affatto casuali. Si prevede pertanto la classifca partia scorbutica, tipo contro il Taranto, in cui l'avversario in fondo alla classifica, vorrà limitare i danni.

Prevedibile, se il match non si dovesse sbloccare subuto, una serata di attesa e pazienza, alla ricerca dell'episodio favorevole. Costretto a stare fuori dalla seconda delle due giornate di squalifica, non sarà della partita Carletti, mentre si confida nel pieno recupero di Rosseti, visto che Margiotta è uscito malconcio dal Francavilla Fontana. Di Donato confida ovviamente nella buona vena realizzativa di Fabrizi, sopresa lieta di inizio campionato, insieme a Sannipoli, scopertosi "quinto" di centrocampo. Possibile una nuova maglia da titolare per Riccardi, dopo gli alti e bassi di sabato.

Siamo nel pieno di un'altra settimana intensa, con tre gare in otto giorno. Da domani per il Latina Calcio 1932 scatterà l?operazione Messina. Tre giorni per preparare la trasferta in terra siciliana di sabato 22 ottobre, anticipata alle 14:30. Il lavoro continua a svolgersi sul sintetico del Bartolani di Cisterna.

Primavera

Dopo quattro sconfitte in altrettante gare, nel girone B del campionato di Primavera 2 il Latina Calcio 1932 ha esonerato il tecnico Luigi Miccio. Al suo posto ha assunto temporaneamente la guida della squadra il viceallenatore Francesco Lombardo. Si è parlato di un possibile approdo di Ruben Olivera, che esonerato dall'Aprilia prima di iniziare il campionato, può allenatore in altre società.