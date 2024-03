Latina Calcio da applausi: giocatori in visita al reparto Pediatria del Santa Maria Goretti

Il Latina Calcio, in collaborazione con l’Associazione "Alessia e i suoi angeli", ha fatto visita stamattina al reparto pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, portando delle sorprese ai piccoli pazienti in vista della Pasqua. Ai bimbi sono state distribuite delle uova di cioccolato realizzate dell’associazione e dei gadget nerazzurri, per augurare una pronta guarigione e una serena Pasqua.