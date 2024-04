Latina U15 ko nel "derby": in finale di Lazio Cup Young approda il Frosinone

Un derby dai toni accesi quello tra Latina e Frosinone in semifinale del Lazio Cup Young, rassegna dedicata alle formazioni Under 15. Sul campo di Anagni, le due squadre si sono affrontate a viso aperto: ad avere la meglio i Ciociari, che approdano in finale grazie al gol di Fratarcangeli. Non sono mancate, però, le proteste da parte della panchina pontina in merito all’arbitraggio ritenuto a senso unico dai nerazzurri.