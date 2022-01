Latina, severa lezione a mister Zeman e prima vittoria in trasferta

Serie C Girone C

Latina straordinario, in un momento straordinario. Allo Zaccheria, stadio suggestivo, rimarrà il ricordo della prima vittoria esterna in Serie C della gestione Terracciano. Di Donato batte Zeman e lo fa con una prova maiuscola, per la quale l'1-3 conclusivo è solo un avvicinamento della realtà di una gara a senso unico, che poteva assumere contorni ben più ampi a favore dei nerazzurri.

Le premesse della vigilia non lasciano prevedere nulla di confortante, dalle defezioni di squadra all'incognita del rientro. Aspetti che riguardavano sicuramento anche il Foggia, ma ognuno deve guardare in casa propria.

Così al posto dello squalificato Amadio, Barberini ha retto le sorti delcentrocampo; all'infortunato Carletti ha risposto presente Jefferson e, unica varazione per scelta tecnica, il duttile Carissoni ha preso il posto di De Santis, che si è accomodato in una panchina ridotta a sei unità e sulla quale è tornato ufficialmente a sedere dopo sei anni Alessandro Tonti, come dodicesimo. Un ruolo con cui si congedò a metà stagione dai nerazzurri in Serie B, nell'anno disgraziato di fallimento e retrocessione.

Ma tornando ai fatti del campo, le danze le ha condotte sempre il Latina, già insidioso dopo due minuti con Sane lanciato a rete e fermato solo da un super Alastra, di gran lunga il migliore dei suoi. Il che la dice tutta, per quanto Cardinali un grosso applauso lo abbiastrappato comunque, intercettando il destro di Rizzo Pinna, che da come era partito, stava per realizzare il gol copertina della sua giovane carriera.

Invece ci vuole una frittata difensiva ed un destro chirurgico del mancino Nicolao, ad indirizzare la gara a favore degli ospiti, sempre sul punto di raddoppiare e affatto intimoriti da un pezzo di bravura di Curcio, la cui rovesciata del 18' riuscuote applausi e poco altro. E allora prima che il Foggia si riprenda, Esposito lancia un siluro sulla punizione a due dal limite e per il pur bravo Alastra c'è ben poco da fare (39').

Il copione non cambia al rientro dagli spogliatoi. Il contropiede del Latina è dilagante, al 4' Jefferson e in un successione Ercolano chiamano portiere e difensori ai prodigi, che pure nulla possono sul portento di Sane, avversario a vuoto con una finta e diagonale che vale lo 0-3 al 10'.

Un pizzico di sale in un finale segnato, ce lo mette il rigore trasformarto da Curcio e accordato per un intervento maldestro di Tessiore su Garofalo. Gol che allunga la vita alla partita, ma null'altro.

Foggia - Latina 1-3

Foggia (4-3-3): Alastra; Rocca, Girasole, Di Pasquale, Nicoletti; Garofalo (24’st Vitali), Rizzo Pinna (24’st Rizzo), Gallo; Tuzzo (24’st Merola), Ferrante, Curcio. A disp. Provitolo, Markic, Di Jenno, Martino, Di Grazia. All. Zeman

Latina (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Ercolano (37’st Atiagli), Di Livio, Barberini, Tessiore, Nicolao (30’st De Santis); Jefferson (25’st Rossi), Sane. A disp. Tonti, Celli, D’Aloia. All. Di Donato

Arbitro: Zamagni di Cesena

Assistenti: Collu e Porcheddu di Oristano

IV Uff.: Romaniello di Napoli

Marcatori: 13’pt Nicolao (L), 39’pt Esposito (L), 9’st Sane (L), 15’st Curcio rig (F)

Ammoniti: Di Pasquale (F), Alastra (F), Jefferson (L), Barberini (L), Rocca (F), Giorgini (L).

Note: angoli 6-5. Rec. 2'pt, 5'st. Spettatori 4218.

Fair play negli spogliatoi

La società Latina Calcio 1932, in una nota, ringrazia la società Foggia Calcio 1920: "Per la grande ospitalità e la correttezza sportiva dimostrata nei nostri confronti. Il gruppo dei magazzinieri della società pugliese ha lavorato per permettere il regolare svolgimento della gara ed ha seguito le fasi preparatorie dell’incontro in supporto del Latina Calcio 1932, privo del proprio staff di magazzinieri. Entrambi sono stati coinvolti in un incidente stradale nella serata di ieri mentre seguivano il gruppo squadra. Ricoverati presso l’ospedale di Frosinone per accertamenti sono stati dimessi stamattina e dovranno ora osservare qualche giorno di riposo".