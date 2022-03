Lenola-Ceccano 0-4: ai ciociari il recupero

Nel recupero della 18esima giornata di Promozione Girone E, il Ceccano batte il Lenola per 0-4 al Falcone e Borsellino e si porta a -1 dal terzo posto, al momento dell'Atletico Pontinia, prossima avversaria. Gara bloccata nel primo tempo, con le due formazioni che si studiano e concedono poco. Nel secondo i ciociari trovano il vantaggio con Bignani al 50', che raccoglie un buon cross di Federico. Al 61’ Samuele Pompili viene atterrato in area e l'arbitro concede calcio di rigore: sul dischetto va Adamo, che non sbaglia. Al 79' tocca a Pompili, con un tiro a giro dal limite che vale il tris. I giochi però terminano solo all'87' quando Bucciarelli in mischia mette in rete il pallone del poker.

LENOLA-CECCANO 0-4

MARCATORI: 50’ Bignani, 61’ Adamo (rig.), 79’ Pompili, 87’ Bucciarelli

LENOLA: Cherubini, Carnevale, Bottigliero (51’ Davia), Morra, Magliozzi (67’ Quinto Simone), Panno (51’ Magnafico), Boye, Prezioso, Di Roberto (80’ Pagano), Di Marco, Tribuzio (76’ Contemi). A disp. Lauretti, Quinto Sebastian,Sanogo, Antogiovanni.

All. Dario Lauretti

CECCANO: Micheli, Bignani (90’ Mercante), Vitti Marco (82’ Consalvo), Celenza, Cestra, Adamo, Federico (51’ Protani), Lillo (90’ Vitti Manuel), Pompili, Simone (83’ Bucciarelli), Maura. A disp. Pietropaoli, Carlini, Mercante, Rotondi. All. Mirco Carlini

ARBITRO: Roberto De Paolis di Cassino