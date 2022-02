Lenola-Montenero da ripetere: la decisione del Giudice Sportivo

Lenola-Montenero è da ripetere. La sfida, disputata lo scorso 19 dicembre, dovrà essere rigiocata per "un evidente errore tecnico commesso dall'arbitro in occasione dell'effettuazione di un calcio di rigore tirato dalla società Città di Lenola". Il match era terminato 1 a 1. Il comunicato del Giudice Sportivo:

"CITTA DI LENOLA - FOOTBALL CLUB MONTENERO

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 177 del 22/12/2021.

Esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla societa? F.C. MONTENERO, con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per un evidente errore tecnico commesso dall'arbitro in occasione della effettuazione di un calcio di rigore, tirato dalla societa? CITTA DI LENOLA.

La ricorrente afferma che il pallone tirato dal calciatore della societa? CITTA DI LENOLA ha colpito il palo ed in rapida successione, lo stesso calciatore ha ribattuto in rete, realizzando il gol, che veniva convalidato dall'arbitro.

Per l'effetto chiede la ripetizione della gara. Il ricorso e? fondato.

Questo Organo Giudicante, viste le doglianze della ricorrente, ha inizialmente provveduto a risentire l’arbitro designato, il quale pero? dichiarava, con supplemento di referto, di non essere in grado di affermare con certezza la regolarita? del gol, non avendo seguito l’esecuzione del calcio di rigore poiche? intento a controllare i calciatori posizionati fuori dall’area di rigore. Allo stesso modo, l’assistente di parte n. 1, anch’esso risentito, con supplemento di referto, dichiarava ugualmente di non poter affermare con certezza la regolarita? dall’azione poiche? intento a controllare la linea di porta. Pertanto preso atto delle dichiarazioni dell’arbitro ed assistente di parte n. 1 non potendo accertare la regolarita? o meno dell’esecuzione del tiro di rigore la gara non ha avuto regolare svolgimento e pertanto, se ne dispone la ripetizione".