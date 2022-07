Aprilia, arriva Lorenzo Grossi: la nota ufficiale

Lorenzo Grossi è un nuovo giocatore dell'Aprilia. Il centrocampista classe 1998 arriva dal Nuova Florida e andrà a rinforzare il reparto mediano del club pontino. Per lui in passato esperienze importanti tra Serie D e B dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma. Il comunicato ufficiale: "L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con il centrocampista classe 1998 Lorenzo Grossi, in arrivo dal Nuova Florida. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma con cui ha vinto due Scudetti (uno con la Primavera), una Supercoppa ed una Coppa Italia Primavera, Grossi ha militato in B con la Pro Vercelli, in C con Gozzano e Fermana per poi passare in D con il Nuova Florida".