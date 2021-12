Lorenzo Vasco torna all'Aprilia: il comunicato ufficiale

Un gradito ritorno in casa Aprilia. Il club ha annunciato l'arrivo di Lorenzo Vasco, che per la terza volta in carriera vestirà la maglia biancoceleste. Il centrocampista, che lo scorso anno da gennaio in poi ha realizzato 8 reti in 24 gare, sarà un vero e proprio punto di forza per il centrocampo del club di Serie D, che in questa prima parte di stagione ha occupato costantemente la parte alta della classifica.

"Ci si avvicina alle feste di Natale ed è tempo di grandi regali per l’Aprilia perché è ora ufficiale il grande ritorno (il terzo in carriera, ndr) del centrocampista classe 1997 Lorenzo Vasco, in arrivo dopo aver disputato la prima parte di stagione con l’Ostiamare con 3 reti in 9 presenze. Vasco, arrivato nella passata stagione a gennaio, era stato in grado di realizzare ben 8 reti in 24 gare di campionato risultato un punto di forza assoluto del centrocampo di mister Galluzzo con un totale di 11 reti stagionali. Cresciuto nelle giovanili della Roma, arriva nuovamente al Quinto Ricci dopo aver militato in carriera in C con Sudtirol e Fidelis Andria per poi giocare in D con Fondi, Ostiamare ed Aprilia" si legge nel comunicato del club di Serie D.

Il centrocampista ha dichiarato: “Sono fiero e orgoglioso di tornare ad indossare la maglia della mia città. Ancor di più sono felice di ritrovare ex compagni ed il mister Galluzzo. Per me questo rappresenta davvero una grande famiglia in cui mi sono trovato in modo eccellente nella passata stagione, ci tengo a fare un ringraziamento speciale di cuore al Presidente Antonio Pezone per avermi dato questa grande opportunità ed aver compreso la situazione. Sono pronto a combattere ogni domenica con i miei nuovi compagni per proseguire quanto di buono già fatto in questa prima parte di stagione”.