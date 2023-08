Un ex Lazio per rinforzare la rosa di mister Di Donato: a Latina arriva Luca Crecco

Serie C Girone C

Un ex Lazio arriva nel capoluogo per rinforzare la rosa di mister Di Donato in vista della prossima stagione al via il 3 settembre. Il latina Calcio 1932 ha ufficializzato oggi il prestito di Luca Crecco.

E' stata nel pomeriggio la stessa società a confermare "l’ingaggio a titolo temporaneo, fino al 30 giugno" del giocatore classe 1995 dalla società Taranto Football Club.

Centrocampista mancino, Crecco nasce calcisticamente nella SS Lazio dove ha svolto tutta la trafila giovanile, esordendo in Europa League e segnando anche in Serie A. Vanta inoltre più di 170 presenze in Serie B con le maglie di Vicenza e Ternana tra le tante.

Proprio contro la Lazio di mister Sarri i nerazzurri sono stati impegnati domenica 13 agosto nell’amichevole di lusso - finita sul risultato di 9-0 per i biancocelesti - valida per il primo Memorial Vincenzo D’Amico davanti ai 7mila del Francioni. Nel frattempo agli ordini di mister Di Donato prosegue la marcia di avvicinamento al campionato che inizia il 3 settembre e vedrà il Latina impegnato in trasferta ad Avellino.