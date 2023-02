La Coppa Italia d'Eccellenza è dell'Insieme Formia: Gioia-show, Luiss battuta

L'Insieme Formia esplode di gioia dopo 96 minuti di battaglia contro la Luiss. La squadra biancazzurra trionfa in finale di Coppa Italia, battendo la rosa universaria 3 a 1 in un match aperto e combattuto, ricco di sorprese e colpi di scena, dove le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, senza esclusioni di colpi. Sul campo del comunale di Artena, partono meglio i ragazzi di Gioia, che creano occasioni importanti con Jawara e Gabionetta, senza trovare la via del gol. Al 41' proprio l'ex Crotone, non al meglio già alla vigilia, si ferma e chiede il cambio: al suo posto Djaló che si rende subito pericoloso servendo un assist per Durazzo per una rete annullata per fuorigioco. Il primo tempo finisce proprio 0 a 0. Alla ripresa subito un episodio decisivo: al 51' Carbone perde palla sulla pressione di Djaló e lo stende in area. L'arbitro estrae il rosso e assegna il rigore, trasformato in gol da Viscovich. Nonostante l'inferiorità numerica, la Luiss prova a cercare la via del pari e al 62' va in gol con Attia che risolve una mischia in area sugli sviluppi di una punizione. Ancora su un calcio da fermo il Formia riesce però a tornare in vantaggio al 75': punizione messa dentro dalla trequarti, vari batti e ribatti in area e Djaló che si avventa sul pallone e riesce a freddare Tolomeo. Al 79' De Vincenzi viene espulso per doppio giallo e la Luiss resta in 9. La doppia inferiorità numerica favorisce il Formia che dopo tre minuti trova di nuovo la via della rete. Cross perfetto di Ragosta, con la conclusione al volo di Durazzo che cala il tris biancazzurro. Dopo sei minuti di recupero, l'arbitro fischia: l'Insieme Formia porta a casa la Coppa Italia!