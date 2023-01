Terracina, che remuntada! Un gol di Trulli al 95' per i tre punti!

Una sfida al cardiopalma quella tra Luiss e Terracina nella 18esima giornata di Eccellenza. La squadra di Pernarella scende in campo in trasferta nella prima giornata del girone di ritorno. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Renzetti all'11'. Un gol che non dà la giusta sveglia ai pontini, che al 38' subiscono anche la seconda rete. Il doppio svantaggio però dura poco perché al 40' è Ilie ad accorciare le distanze e a permettere di andare a riposo con solamente un gol di distanza. Il secondo tempo scorre senza reti fino al 37', minuto in cui Llelshi è bravo a mettere il pallone in porta per il 2 pari. È però al quinto minuto di recupero che la panchina del Terracina esplode, quando Trulli mette a segno il 3 a 2 che ribalta completamente il match.

Luiss -Terracina 2-3

Marcatori: 11’pt Renzetti (L), 38’pt Cinti (L) 40’pt Ilie (T), 37’st Lleshi (T), 50’st Trulli (T)