Terracina, Trulli: "La vittoria ci serviva. Che gioia il primo gol con i grandi!"

Gabriele Trulli, autore della rete nel finale che ha regalato al Terracina i 3 punti contro la Luiss, ha parlato così dopo il match:

"La gioia è stata tantissima per il primo gol con i grandi, in un momento difficile. Serviva una mano e siamo riusciti a darla. I tifosi sono venuti, due ore di macchina, non era semplice. Il primo tempo è stato altalenante, loro erano molto bravi nel palleggio, arrivavamo secondi sulle palle ma abbiamo comunque creato buone situazioni. Potevamo fare molto di più ma loro sono stati bravi a metterci in difficoltà. Nel secondo tempo le squadre si sono un po' allungate, noi davanti siamo veloci, abbiamo giocato di ripartenza e siamo stati bravi. È una vittoria importante che dà morale e ci fa stare più sereni durante la settimana. Adesso pensiamo a domenica prossima perché ci servono i punti".