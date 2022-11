Aprilia, la Lupa Frascati cala il tris

Nella decima giornata di campioato, l'Aprilia perde contro la Lupa Frascati per 3 a 1. Ci provano subito i padroni di casa con Senesi che serve D'Angelo che però non inquadra la porta al volo. Ancora D'Angelo al 10' con un diagonale che però viene ben parato da Siani. Nei minuti seguenti ci prova Marras, con il tiro al 34' che viene deviato dalla difesa e il colpo di testa al 38' bloccato da Siani. Ancora Marras al 41' ma ancora una volta il portiere c'è e la gara non si sblocca. A ripresa, dopo appena 5 minuti, la apre il neoentrato Flores Heatley. Dopo 10 minuti l'Aprilia pareggia con Murgia su indecisione della difesa avversaria. Sul finale la Lupa riprende però spazio e forza e al 28' va a segno con Senesi dal dischetto. Al 33' sugli sviluppi di un angolo di Gemmi, Traditi cala il tris. Finisce 3 a 1 e l'Aprilia non riesce ancora a vincere.