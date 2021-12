Lupa Frascati-Atletico Lazio 1-0: la capolista vince ancora

La prima in classifica si conferma anche nella 14esima giornata di Eccellenza Girone C. La Lupa Frascati batte l'Atletico Lazio e lo fa con un rigore firmato Lalli al 41' del primo tempo. Minimo sforzo, massimo risultato per i padroni di casa, che ottengono 3 punti che permettono loro di confermarsi in testa alla classifica e tenere staccata, a 3 punti di distanza, la Vis Sezze. Ancora una sconfitta, dunque, per l'Atletico Lazio di Germano, che dopo la sconfitta a tavolino arrivata la scorsa settimana, si ferma a 0 punti in classifica.

MARCATORE: 41’pt rig. Lalli.

LUPA FRASCATI: Santi; Paolelli, Costantini, Montella, Monni; Lalli, Schiena (16’st Tordella), Hrustic (23’st Panella); Negro (25’st Molinari), Pompili, Muzzi. A disp. Antonucci, D’Acunzo, Villa, Splendori, Pagliaroli, De Vita. All. Pace.

ATLETICO LAZIO: Selva; Cerquetani (33’st Maurizio), Bonanni, Anselmi, Gorcea; Rosi (25’st Droghei), Lucidi (1’st Andreoni), Penda (44’st Lazzarini), Cisse, Costa (44’st Manoni). A disp. Fieramonti, Amburatore, Bellini, Vona. All. Germano.

ARBITRO: Di Giuseppe di Frosinone.

ASSISTENTI: Scionti di Roma 1 e Fatati di Latina.