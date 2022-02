Lupa Frascati-Itri 2-0: sconfitta dopo due successi

Dopo due vittorie consecutive, l'Itri si ferma contro la capolista Lupa Frascati. Una squadra combattiva quella vista in campo, che però si arrende di fronte alla prima della classe sul campo dell'VIII Settembre. La gara della 19esima giornata di Eccellenza Girone C finisce 2-0 per la squadra di casa con le reti di De Vita e Pagliaroli nel secondo tempo. Ad ottenere i tre punti è dunque la squadra di Pace, che condanna nuovamente il club di Ardone in zona playout, che torna così alla sconfitta dopo sei punti ottenuti contro il Gaeta e Audace nel recupero.

LUPA FRASCATI-ITRI 2-0

MARCATORI: De Vita 12' st, Pagliaroli 41' st