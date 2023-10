Città di Formia, anche il preparatore Matteo Marciano saluta il club

Matteo Marciano saluta il Città di Formia dopo due anni passati nel club come preparatore atletico. A comunicarlo è stata la stessa società: "Un'importante opportunità lavorativa ferma la nostra collaborazione con il preparatore atletico Matteo Marciano. Consapevoli di aver perso una figura professionale di altissimo livello, siamo felicissimi per il "nostro prof". In bocca al lupo e grazie di tutto".

Il preparatore atletico, per evitare polemiche, ha poi specificato in un commento arrivato sotto lo stesso post: "Ci tenevo a sottolineare, onde evitare commenti, che sto andando via non per problematiche legate a società o campo, ma è una scelta personale in quanto ho accettato un incarico statale, grazie".