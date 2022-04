Di Rocco saluta il Gaeta: "Non è andata come desideravo"

Addio al Gaeta a sole tre giornate dalla fine del campionato. Marco Di Rocco non è più il tecnico del club di Eccellenza girone C: una decisione presa di comune accordo con la società. Dopo il comunicato della dirigenza, il tecnico ha salutato così squadra e tifosi con un post sui social:

"'Il destino può mutare, ma la nostra natura e quello in cui crediamo fermamente... mai!'. È stata una scelta consensuale, desidero comunque ringraziare l'Asd Gaeta il direttore Francesco Grasso (persona speciale) come Antonio Di Biagio per l'opportunità. Non è andata come desideravo che andasse, ma fa parte del processo. Marco Lista, grazie compagno di viaggio per questa avventura insieme. Te ne sono grato".