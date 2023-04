Terracina, Marinaro: "Mai avuto dubbi sulla salvezza"

La vittoria contro il Fonte Meravigliosa ha permesso al Terracina di festeggiare la salvezza con due giornate d'anticipo. Doppia gioia per Carmine Marinaro, nel giorno del suo compleanno. Il centrocampista, ai microfoni del club, ha dichiarato: "Un'emozione duplicata raggiungere un obiettivo come la salvezza nel giorno del mio compleanno. Qui ho trovato un gruppo sano e unito. Potevamo fare qualcosa in più perché siamo un gruppo forte. Abbiamo lasciato punti per strada ma non ho mai avuto dubbi sulla salvezza. Ora affronteremo queste due partite rispettando noi stessi e la nostra tifoseria. Daremo il massimo fino alla fine".