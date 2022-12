Aprilia, Mariotti: "Lavoro incredibile, questa squadra mi emoziona"

Terza vittoria consecutiva per l'Aprilia, che finalmente può rifiatare. Mariotti, dopo il successo contro il Pomezia, ha parlato così ai microfoni del club:

"Devo ringraziare i ragazzi, i magazzinieri, lo staff, la società, il presidente. Stiamo facendo un lavoro incredibile, i ragazzi danno tutto quello che hanno. Non conta sempre chi hai in campo, conta quello che ci metti. Loro stanno mettendo il cuore. Dopo tanti anni di calcio, è una squadra che mi emoziona. Sono giovani fantastici, il merito non è mio ma loro. L'allenatore più bravo è quello che fa meno danni".

"Entusiasmo? È una medicina incredibile. Ci alleniamo bene, i ragazzi si applicano, danno tutto. In allenamento fanno il massimo. Piano piano stiamo levando anche la paura di essere ultimi in classifica, è un bel vedere, speriamo che faremo anche altri due risultati consecutivi nelle gare che mancano. Manteniamo questa umiltà e voglia di stare insieme".