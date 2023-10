Matteo Marciano saluta il Città di Formia: "Difficile dire addio. Nessun problema con il club"

Il preparatore atletico Matteo Marciano saluta il Città di Formia. Il club ha annunciato l'addio del membro dello staff, che nei commenti ha ringraziato tutti per il lavoro svolto in questo tempo:

"Ringrazio le società, gli staff e i ragazzi con cui ho avuto modo di collaborare in questi due anni. È difficile lasciare, soprattutto in un momento così delicato, ma i treni passano una volta sola. Un ringraziamento speciale a Erasmo Scarpellino e Pasquale Cogliandro per la disponibilità che mi hanno mostrato in questi due anni e anche in molti anni precedenti. In bocca la lupo per il proseguo del campionato, è un arrivederci e non un addio! FORZA FORMIA".

Poi, una precisazione: "Ci tenevo a sottolineare, onde evitare commenti, che sto andando via non per problematiche legate a società o campo, ma è una scelta personale in quanto ho accettato un incarico statale, grazie".