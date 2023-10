Città di Formia, Mazziotti si è dimesso da allenatore? L'indiscrezione

Il Città di Formia vola agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza dopo aver battuto il Racing Ardea. Nonostante il risultato positivo, Marco Mazziotti avrebbe deciso di lasciare la panchina biancoazzurra per motivi di salute. Il tecnico già da sabato scorso avrebbe comunicato la sua decisione alla società, come riporta My Soccer Player. Mazziotti era subentrato in panchina a La Manna nelle scorse settimane: il precedente allenatore aveva deciso di dimettersi per motivi personali.