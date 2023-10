Città di Formia, Marco Mazziotti si è dimesso: il comunicato ufficiale

Mazziotti non è più l'allenatore del Città di Formia. Confermate le indiscrezioni di poche ore fa: adesso è arrivato anche il comunicato del club, nel quale si legge:

"Mister Marco Mazziotti lascia, per motivi di salute, la guida della prima squadra. Un piccolo intervento chirurgico programmato costringerà il tecnico a stare lontano dai campi. Contestualmente lascia il ruolo di allenatore in seconda mister Giovanni Paolo Emili. Facciamo un grosso in bocca al lupo ai tecnici, augurandogli le migliori fortune per il futuro".