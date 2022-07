Mbaye: "Felice del rinnovo con l'Aprilia. Ringrazio Pedone e..."

Mbaye Pape giocherà con l'Aprilia anche nella prossima stagione. Il giocatore classe 2001 ha firmato il rinnovo con le Rondini. Le parole dopo la firma: “Sono molto felice di firmare e di rinnovare qui con l’Aprilia. Ringrazio il Presidente Pezone e il direttore Stigi per avermi dato fiducia dopo una stagione complicata con gli infortuni. Non vedo l'ora di recuperare velocemente e di tornare in campo per dare il massimo. Spero che questa nuova avventura con mister Ruben Olivera sia una delle migliori della mia carriera cercando di imparare altre cose che mi faranno crescere”.