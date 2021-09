Memorial "Oscar Zonzin", prove tecniche di campionato per Serie D ed Eccellenza

Prove tecniche di campionato di Serie D ed Eccellenza questa pomeriggio a Borgo Montello. Allo stadio che ne porta il nome, si disputerà il memorial "Oscar Zonzin". Dalle 18.30 in campo oltre alla squadra di Galluzzo ci sono la Vis Sezze di Catanzani e il Latina Borghi Riuniti di Omizzolo. Sia Serie D che Eccellenza inzieranno questa domenica 19 settembre, mentre la Promozione aprirà i battenti il porossimo 3 ottobre. L'Aprilia giocherà in casa del Gladiator, mentre la Vis Sezze sarà di scena a Monte San Giovanni Campano. Il Latina Borghi riuniti ospiterà invece l'Anitrella.

L'Aprilia intanto annucia l'arrivo dalla Vigor Perconti del terzino sinistro sinistro classe 2004 Roberto Delli Colli. Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere qui. Darò tutto me stesso perché vestire la maglia dell’Aprilia è un grande onore ma anche una grande opportunità di crescita per un giovane calciatore come me. Allenarsi tutti i giorni e condividere il campo con giocatori più grandi e più esperti e confrontarsi con una realtà importante come il campionato di serie D sarà per me un’esperienza straordinaria. Ho trovato un ambiente e un gruppo fantastico che mi ha accolto con grande disponibilità. Ringrazio di cuore la Società nelle figure del Presidente Pezone, del DS Stigi, dello staff della prima squadra e del DG Angelocore per la fiducia che hanno riposto in me. Fiducia che farò di tutto per ripagare con il massimo impegno”.