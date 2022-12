Addio a Mihajlovic, calcio in lutto. Insieme Formia: "Fonte di ispirazione"

Calcio in lutto per la morte di Sinisa Mihajlovic, scomparso a soli 53 anni a causa di una leucemia contro la quale combatteva da tre anni. Tra i tanti messaggi di cordoglio di ex compagni, calciatori da lui allenati e club, anche quello dell'Insieme Formia, che sulla propria pagina Facebook ha voluto salutare per l'ultima volta il tecnico ex Bologna: "Il nostro tributo a Sinisa Mihajlovic: ci lascia un uomo eccezionale, fonte di ispirazione in campo e nella vita. Un grande abbraccio alla famiglia, che ha affrontato insieme a Sinisa la malattia, con grande forza, coraggio e dignità. Ciao Sergente".