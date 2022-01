Milan femminile verso la finale. Ganz: "Con la Juve ce la giocheremo"

Il Milan si prepara alla finale di Supercoppa femminile contro la Juventus Women, che avrà luogo sabato 8 gennaio alle 14.30 presso lo Stirpe di Frosinone. La competizione, giocata tra Latina e il capoluogo ciociaro, ha visto passare il turno le rossonere, contro la Roma, e le bianconere contro il Sassuolo. Alla vigilia del match, il tecnico del Milan Ganz, ha parlato in conferenza stampa.

"Abbiamo migliorato la nostra prestazione e basta questo. Siamo consapevoli di avere un’ottima squadra e delle giocatrici che devono fare la differenza. È stata una vittoria voluta e costruita. Non era facile perché avevamo perso le ultime due di campionato con Inter e Juventus. Ci aspettiamo la solita Juve con la solita qualità tecnica e fisica. Ti mettono in difficoltà col gioco e le palle da fermo. Cambieremo poco o niente rispetto alla Roma. Dobbiamo capire come affrontarle. Con la Roma abbiamo fatto un grande primo tempo. Con la Juve dobbiamo cercare di sfruttare le poche occasioni che avremo sapendo di incontrare una grande squadra".