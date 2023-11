Mirco Rossetti: "All'Agora Latina una squadra da promozione. È una bella vetrina"

Mirco Rossetti, presidente dell'Agora Latina, racconta il progetto ai microfoni di Latina Today.

Il progetto dell’Agora Latina è ambizioso e proiettato al futuro. Ce lo racconti.

"Vogliamo portare la promozione a Latina in una struttura dove già c'è stata tanto tanto tempo fa, dove c'è un bacino di visibilità e gente. Sono stato chiamato proprio per fare questo. Lo scorso anno sono rientrato nel calcio per dare una mano al San Michele e quest'anno vogliamo portare la promozione all'Agora".

Nella vostra filosofia anche il minuzioso lavoro del settore giovanile, al capo del quale c’è da qualche mese Di Marco. Come state lavorando e quali sono i vostri obiettivi?

"Da quando è arrivato ha dato quell'impronta di professionalità. I ragazzi vengono chiamati in prima squadra e sono molto disponibili e contenti, si mettono a disposizione. Anche Simone Del Taglia, responsabile del settore giovane, ha un rapporto stretto con la prima squadra. Le prospettive ci sono tutte. Ho trovato un gruppo di persone valide con le quali ci si può confrontare e costruire, da Gallucci a Libertini. Siamo tutti uniti".

Tornando alla prima squadra, siete reduci dalla vittoria nel derby. Che emozione è portare a casa un match così importante e quanto significa per il morale dei ragazzi?

"Abbiamo fatto una squadra già da promozione, basta vedere i nomi. La panchina è equivalente a chi gioca. Adesso abbiamo queste tre partite. Abbiamo superato il derby e ora c'è il Torrice, poi il Boville in casa. Tre partite per testare e poi rivedere il mercato di dicembre. Cerchiamo di fare bene ed essere collaborativi".

Per lei, da imprenditore, cosa significa l’Agora Latina e qual è il legame che ha con questa realtà?

"L'Agora ha un bacino di gente e visibilità per quanto riguarda sponsorizzazioni e immagini pubblicitarie. Avendo un'attività di informatica da 25 anni, lavoro sul passaparola. Per me è una bella vetrina".