Momo Accrachi saluta il Terracina: il comunicato ufficiale

Il Terracina saluta Momo Accrachi. L'attaccante non giocherà più per il club pontino, come ha comunicato la stessa società con una nota ufficiale. Alla base della decisione ci sono motivi lavorativi: come fa sapere il club, il giocatore sarà trasferito in una società più vicina a casa. Il comunicato ufficiale:

"La Società comunica che Momo Accrachi non è più un giocatore del Terracina Calcio. L'attaccante, per problemi lavorativi che non gli consentivano di conciliare con gli impegni sportivi, ha chiesto ed ottenuto di essere trasferito presso una società vicino casa".