Monte San Biagio, che colpo: arriva Compagnone

Grande colpo in entrata per il Monte San Biagio, che continua a lavorare in maniera importante sul mercato dopo la promozione in Eccellenza. Il club ha ufficializzato l'arrivo di Vincenzo Compagnone, attaccante che lo scorso anno - nella seconda parte di stagione - ha militato nel Ferentino:

"La società F.C.D. Monte San Biagio comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisto del calciatore Vincenzo Compagnone assicurandosi le prestazioni sportive di quest’ultimo per la stagione 2022/2023. Il forte attaccante classe 97 decide di abbracciare la causa monticellana vestendo per la prima volta i colori biancoverdi".