Coppa Italia Promozione, Monte San Biagio in campo per la semifinale

Il Monte San Biagio è pronto a scendere in campo per la semifinale d'andata di Coppa Italia Promozione. Dopo aver superato i quarti, la squadra pontina è approdata nel turno precedente alla finale. L'appuntamento è fissato per mercoledì 4 aprile, alle ore 16.30 allo stadio Aldo Moro, dove si terrà la gara d'andata contro l'Atletico Morena.