Monte San Biagio, Del Prete: "Luiss? Tre punti pesanti, l'obiettivo è vicino"

Una vittoria sul campo della Luiss per il Monte San Biagio, che ha regalato grande soddisfazione al gruppo e al tecnico Del Prete, che ha parlato così ai microfoni di Tuttocalciopontino dopo la sfida:

"È stata una partita dove i calcoli non contavano. Serviva solo una grande prestazione e così è stato. Torniamo da Roma con tre punti pesanti e meritati che ci permettono di aver del margine di vantaggio, l'obiettivo dista poco, ma ancora non l'abbiamo raggiunto. Venivamo da due partite giocate bene e con nessun punto in classifica, con la Luiss abbiamo ritrovato punti e prestazione. Come sempre frutto del sacrificio da parte di questi ragazzi. Domenica affrontiamo un grande Sora, non ho più aggettivi per questa squadra. Sarà un orgoglio per tutta Monte San Biagio, poter affrontare questa squadra da record. Noi ci proveremo a muovere la nostra classifica. Un grazie ai nostri tifosi che anche durante la settimana vengono al campo, per farci sentire il loro calore. Questo tutto il gruppo squadra lo ha sempre apprezzato".